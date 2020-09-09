«АвтоВАЗ» выпустил первую партию внедорожников Lada в черной версии

Тольятти, 9 сентября. Партия новых внедорожников Lada 4×4, получивших название Black, сошла недавно с конвейера тольяттинского производителя «АвтоВАЗ».

По данным паблика AvtoVAZ News, первая партия автомобилей насчитывает десять штук. Они выполнены в трех- и пятидверном вариантах.

Новые отечественные джипы выкрашены в черный цвет. Салон тоже в аналогичном цвете. На внедорожниках установлены противотуманные фары. Под капотом — двигатель объемом 1,7 литра. Его мощность составляет 83 лошадиные силы. Джипы оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач.