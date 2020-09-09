Киев ужесточил правила въезда иностранцев на Украину

Киев, 9 сентября. Украинские власти отменили норму, при которой въезд иностранных граждан на территорию страны осуществлялся через промежуточные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Изменения будут внесены в список исключений для эмигрантов, которые имеют разрешение на въезд в страну в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как гласят новые правила, посетить страну смогут только учащиеся высших учебных заведений.

Такие меры были приняты кабинетом министров Украины на фоне продленного до ноября карантина из-за эпидемиологической опасности в виду пандемии коронавируса.

Ограничения на въезд в страну для отдельных категорий граждан продлится до 28 сентября.

Ранее премьер Денис Шмыгать заявлял, что граждане Белоруссии, нуждающиеся в политическом убежище, смогут рассчитывать на укрытие в Украине, даже в том случае, если Киев закроет границы для иностранных граждан.

Напомним, с 12 марта на территории Украины из-за вспышки коронавирусной инфекции объявлен официальный карантин. 11 мая ограничительные меры были частично ослаблены и введен «адаптивный карантин». Это позволило усиливать карантинные меры там, где возникали вспышки вируса и снимать ограничения, где ситуация нормализовалась.