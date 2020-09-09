Федоров заявил о переходе Сербии на сторону Запада

Последние действия официального Белграда явно свидетельствуют о том, что он «отказывается» от Москвы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы и лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что правительство Сербии, на которое в последнее время оказывалось беспрецедентное давление со стороны Евросоюза и других наднациональных структур, отказалось от проведения военизированных маневров на ближайшие шесть месяцев. Об этом заявил министр обороны страны Александр Вулин. По его словам, Белград подвергся настоящему шантажу: от сербов «ценой европейского будущего» потребовали не участвовать в совместных с Белоруссией и Россией военных учениях.

Глава оборонительного ведомства Сербии считает, что, пойдя на уступки Западу, он таким образом сохраняет нейтралитет своего государства, не присоединяясь ни к НАТО, ни к ОДКБ. Федоров думает иначе: по его словам, Белград «выбрал свою дорогу», ведущую на Запад.

«Сербы таким образом подтвердили, что легко поддаются угрозам со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, — заявил парламентарий. — Тут просто надо понимать одну важную вещь: правительство этой страны выступает за свое Отечество или против него? Ведь очевидно, что Сербия как страна получилась в результате незаконной ликвидации Югославии. А потом у нее также незаконно отобрали Косово!»

Исходя из этого, депутат делает вывод, что сербские политические элиты не соответствуют «национальному формату» — они появились в результате Оранжевых революций.

«В то самое время, когда свергли президента Слободана Милошевича и как бы заменили саму ветку власти в Сербии! — напомнил собеседник ФАН. — Так что уже с тех пор мы понимали, что официальной власти этой страны доверять особо нельзя — и сегодня их решение отказаться от совместных учений по прямой указке из Вашингтона не вызывает удивления».

Федоров заявил, что Сербия отдалилась от России не сегодня и не вчера — а тогда, когда «предала Югославию».

«Механизмы простые: если ты за Отечество, то у тебя есть целый набор определенных правил, — сказал депутат. — Например, ты должен уважать свою историю и не рассматривать ликвидацию твоей страны (сформированной, кстати, по итогам Второй мировой войны, что уже само по себе священно) как нейтральное событие. Для тебя это должно быть чем-то, с чем надо бороться! А правительство Сербии этого не делает, поэтому и ожидать от него «просербского поведения», увы, не стоит».

Парламентарий назвал причину, по которой были так важны совместные учения в рамках ОДКБ, от которых отказался Белград — по словам Федорова, они должны были продемонстрировать всему миру, что у наших стран есть единая оборонительная политика.