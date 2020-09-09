Джигурда отправил адвокату Добровинскому послание с раскраской

Москва, 9 сентября. Российский актер театра и кино Никита Джигурда отправил адвокату Александру Добровинскому письмо с раскраской.

По данным «Пятого канала», на картинке изображены персонажам мультфильма «Суперсемейка». Что именно хотел сказать актер своим посланием пока неизвестно. Вероятнее всего письмо Джигурды является намеком на семью погибшего Сергея Захарова, интересы которой Александр Добровинский представлял в суде.

Стоит отметить, что Джигурда уделял большое внимание судебному процессу по делу о смертельном ДТП, которое было спровоцировано актером Михаилом Ефремовым. Джигурда присутствовал практически на всех судебных заседаниях и утверждал, что Ефремов не причастен к смертельному ДТП.

8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Время, которое Ефремов провел под домашним арестом будет учтено в наказании. Таким образом, актер отсидит в колонии 7 лет и 10,5 месяца.