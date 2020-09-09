Экстрасенс связала отмену свадьбы Азизы со смертью Легкоступовой

Москва, 9 сентября. Свадьба Азизы отменилась из-за кармического проклятия певицы. Оно существует с 1991 года. Об этом рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

Свадьба Азизы не состоялась из-за «кармического ответа» певице. Это произошло потому, что она не выдержала необходимый траурный период после смерти своей подруги Валентины Легкоступовой. По словам ясновидящей Дарьи Мироновой Азиза должна была перенести бракосочетание на более поздний срок. 40 дней было бы достаточно, чтобы свадьба, к которой певица готовилась последние месяцы, состоялась. Азизе пришлось отменить торжество, после того как она узнала об изменах жениха.

«Измена мужчины, за которого она хотела выйти замуж — это как ответка вследствие того, что человек не выдержал 40 дней после смерти близкой подруги. Нельзя устраивать личную жизнь, радоваться ей, не пройдя определенный этап», — рассказала экстрасенс в интервью корреспонденту iReactor.

«Кармическое проклятье» нависло на Азизой еще в 1991 году, уверена ясновидящая. Причиной стали гордыня, тщеславие, а также конфликт с Игорем Тальковым. Он, напомним, был убит осенью 1991 года. Ясновидящие и экстрасенсы настаивают, что Азиза могла быть причастна к гибели музыканта. Такого же мнения придерживается и собеседница издания. Ранее она участвовала в расследовании дела как экстрасенс.

«Потому что Азиза скрывает правду о смерти Игоря Талькова. Я вижу, что здесь причастно то, что тогда много лет назад произошло. Ее просто прикрыли бандиты», — заявила Миронова.

Ранее сообщалось, что свадьба певицы Азизы и стоматолога Давида Григоряна состоится в конце сентября. На торжество, по подсчетам журналистов, артистка потратила десятки миллионов рублей. Свадебное платье певицы обошлось в 11 миллионов рублей, его украсили 60 килограммов драгоценностей.