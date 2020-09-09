Разработанная в России корундовая броня удивила американцев

Москва, 9 сентября. Инновационные российские бронепластины позволят вывести персональную защиту от стрелкового оружия на новый уровень. Об этом заявил аналитик американского издания Communal News.

Ранее стало известно, что российский холдинг «Технодинамика» планирует наладить серийный выпуск брони, созданной из корунда и керамики. Предполагается, что такого рода защита лучше оградит человека от пуль, чем сталь.

Корунд является кристаллической формой оксида алюминия, которая также содержит частицы хрома, ванадия, титана и железа.

«Это также естественно прозрачный материал, но он может иметь различные цвета в зависимости от наличия примесей», — отмечает эксперт.

В настоящее время новинка российского ВПК уже прошла необходимые испытания и будет использоваться в серийных изделиях. По словам главы предприятия «Технодинамика» Игоря Насенкова, разработанная защита гораздо легче аналогов. При этом она обладает достаточно плотной структурой. Созданные из инновационного материала бронепластины могут применяться не только для производства бронежилетов, но и для защиты военной техники.

Стоит отметить, что создание инновационных бронежилетов является не единственным направлением работы российских специалистов. В настоящее время в России разрабатываются перспективные самолеты и вертолеты.