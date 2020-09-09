Ученые установили, в какие месяцы рождаются долгожители

Вашингтон, 9 сентября. Дата рождения человека может оказать влияние на продолжительность его жизни, считают специалисты из США. По мнению ученых, им удалось установить, рождение в каком месяце может «подарить» долголетие.

Американские ученые проанализировали статистику более полутора тысяч граждан, которые перешагнули вековую отметку.

Исследователи отметили, что месяц рождения важен с медицинской точки зрения. Состояние окружающей среды, осадки, температура и солнечные дни — все это оказывает влияние на развитие ребенка в материнской утробе. Ведь зимой, например, мать может простудиться, что негативно скажется и на малыше, увеличит степень риска хронических заболеваний. Зимой и весной, как правило, у матерей может быть недостаток витаминов, что тоже негативно скажется на ребенке.

По мнению специалистов, люди, родившиеся в осенние месяцы, имеют больше всего шансов прожить долго. В том числе и потому, что подвержены в таком случае меньшему риску заражения сезонными инфекционными заболеваниями, пишет «АиФ».