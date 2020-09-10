Москва, 10 сентября. Стюардесса выложила ролик на своей странице в TikTok, в котором рассказала о самых грязных местах в самолете. Подписчики ее аккаунта пришли в ужас от увиденного. Девушка дала зрителям несколько лайфхаков, ее ролик посмотрели уже 600 тысяч человек.

Первый совет путешественникам, который озвучила блогерша — не трогать карман на спинке сиденья. Это место никогда не дезинфицируется, хотя и складываются туда зачастую очень грязные вещи.

Бортпроводница также посоветовала всегда перед использованием протирать антибактериальной салфеткой откидной столик. Она не раз сама наблюдала, как родители меняли таким образом памперсы своим детям.

Еще одним местом опасности оказался регулятор подачи воздуха, который размещен над головой пассажира. До него всегда дотрагивается очень много людей, его также необходимо протирать салфеткой. Также рассадником бактерий, по словам девушки, являются инструкция безопасности, ремень безопасности и дверная ручка в туалете.

Подписчики стюардессы были поражены увиденным, они оставляли недоуменные комментарии.

«То есть вы имеете в виду, что я не могу трогать буквально ничего в самолете? Почему авиакомпании не чистят эти места хотя бы во время пандемии. Я в шоке»,— писали пользователи Сети.

В августе специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев также назвал откидной столик и карман на спинке сидений самыми грязными местами в самолете. Как он отметил, на этих поверхностях скапливается больше всего бактерий.