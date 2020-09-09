Борис Клюев незадолго до смерти допустил, что на него нашли компромат

Москва, 9 сентября. Известный российской актер Борис Клюев незадолго до смерти пришел к выводу, что на него мог быть собран компромат. Звезда сериала «Воронины» женился три раза, поэтому утечки информации вполне могли произойти.

Запомнившийся миллионам россиян по роли Николая Петровича Воронина артист не любил рассказывать прессе о своей личной жизни. Как правило, он разделял общественную часть своей биографии и интимную, о которой никто не знал, кроме наиболее близких людей.

О смертельной болезни артиста, скончавшегося от рака легких, также было известно очень мало. Клюев практический не участвовал в различных ток-шоу, а если и общался с прессой, то в основном о своем творчестве. Нужно сказать, что знаменитости действительно было чем поделиться. Артист снялся в десятках кинокартин, озвучил множество ролей и сыграл в огромно количестве спектаклей.

Незадолго до кончины в одном из интервью артист подчеркнул, что никогда бы не стал делиться сокровенным с широкой публикой. Артист вспомнил, как Лера Кудрявцева задавала ему неподходящие вопросы для шоу «Секрет на миллион», и предположил, что на него мог быть обнаружен какой-либо компромат. Все дело в том, что Клюев связывал себя узами брака с тремя женщинами, и «утечки» информации действительно могли произойти, передает Terrnews.

На данный момент близких актеру людей практически не осталось, поэтому мало кто поведает о нем после смерти. Единственный сын знаменитости скончался в 1993 году от сердечной недостаточности, однако Клюев не оставил творчество ни тогда, ни во время болезни. Согласно имеющейся информации, артист до последнего делал зарядку и занимался любимым делом.

Благодаря своему таланту и творчеству Клюев надолго запомнится российскому зрителю. Как сообщалось ранее, актриса Екатерина Волкова выложила последнее видео со съемок «Ворониных» с Борисом Клюевым.