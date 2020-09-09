Минэнерго РФ признано потерпевшей стороной по делу о хищении 600 млн рублей

Москва, 9 сентября. Министерство энергетики России признано потерпевшей стороной по делу о хищении 600 млн рублей, основным фигурантом которого является замминистра энергетики Анатолий Тихонов, следует из материалов дела.

СК РФ предъявил обвинение заместителю главы Минэнерго в хищении более 600 млн рублей, выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следствие намерено добиться ареста Тихонова.

«[Тихонов] попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», — сказала Петренко.

По делу, по мимо Тихонова, проходят его советник Роман Рыжков, вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.