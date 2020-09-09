Штаб Байдена нанял 15-летнего подростка для борьбы за пост президента

Вашингтон, 9 сентября. Кандидат в президенты США Джо Байден и его штаб активно готовятся к борьбе за высокий пост. Позиции претендента команда Байдена «усилила» благодаря 15-летнему подростку.

Американские политтехнологи, работающие на кандидата, посчитали, что добавить популярности немолодому «демократу» можно благодаря активности в Instagram. Для того, чтобы получить результат, аккаунт должен быть «раскрученным».

Миссию по наращиванию количества фолловеров, по данным портала The Verge, успешно выполнил 15-летний сторонник Байдена. За лето он смог привлечь около 83 тысяч подписчиков. Члены штаба в начале сентября обратились к владельцу страницы с предложением продать ее. Примечательно, что после покупки они не собирались расставаться с подростком.

Парень по-прежнему будет создавать и публиковать материалы в поддержку Байдена в свободное от уроков время.

В штабе претендента констатировали, что в связи с пандемией возросла значимость соцсетей при коммуникации с электоратом.