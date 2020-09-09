Российский холдинг запустил в Белоруссии первый новостной агрегатор

Москва, 9 сентября. Интернет-холдинг «Е-генератор» расширяет рынок за счет вовлечения Белоруссии, сообщил гендиректор компании Юрий Белоусов.

Как передает «Профиль», холдинг, в который входят агрегатор СМИ2 и социальная медиаплатформа «МирТесен», интегрирует сервисы в медиаплощадки на территории СНГ. На этот раз новым рынком стала Белоруссия.

«Белоруссия — активно растущий рынок, где постоянно увеличиваются охваты и проникновение Интернета», — отметил Белоусов.

По словам главы холдинга, изначально планировалось запустить проект в преддверии выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. Однако в компании было решено, что такое действие «может быть расценено как попытка вмешаться во внутренние дела братского государства».

В настоящее время СМИ2 подключает белорусских партнеров к первому в республике новостному агрегатору. В компании отметили, что обмен аудиторией будет происходить только между СМИ на территории страны.