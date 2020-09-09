Ведущий НТВ не исключил перехода с телевидения в Интернет

Москва, 9 сентября. Ведущий и продюсер телеканала НТВ Вадим Такменев допустил, что может покинуть эфир, если у него возникнет оригинальная идея. О своем отношении к переходу из прямого эфира в онлайн он рассказал журналистам.

Вадим Такменев предположил, что может уйти с телевидения. Сейчас он ведет две программы на НТВ — «Ты супер!» и «Центральное телевидение». Первый раз он упомянул свой возможный уход с экрана на мастер-классе в Бишкеке. Он заявил, что это произойдет тогда, когда он почувствует профессиональное выгорание.

«Но я пока не чувствую никакого выгорания. Я об этом и говорил, наверное, только потому, что не чувствую. Надеюсь, что это не так быстро и скоро произойдет», — рассуждает Такменев.

Он прокомментировал онлайн-проекты своих коллег. В частности, речь шла о бывшем корреспонденте и ведущем НТВ Алексее Пивоварове. Он сейчас занимается производством контента для YouTube-канала «Редакция».

«Алексей Пивоваров, на мой взгляд, поднял планку интернет-проектов на уровень, на который можно равняться. Но если вы меня спросите: «Хочу ли я заняться тем же?» Нет, пока не хочу. Потому что у меня есть кроме «Центрального телевидения» и «Ты супер!» другие проекты, которыми я занимаюсь», — прокомментировал телеведущий.

Такменев заявил, что не хочет повторять проекты коллег, а оригинальной идеи для своего у него пока не возникало. И если она появится, то ведущий задумается об уходе с телевидения.