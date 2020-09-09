Четыре человека погибли при столкновении баржи и катера на реке в Сургуте

Москва, 9 сентября. Четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате столкновения катера и баржи на реке Черная в Сургуте. Об этом сообщил заместитель главы города Алексей Жердев.

По имеющейся информации, речь идет о столкновении частного прогулочного катера с большой баржей, на которой перевозят автомобили.

«В результате четверо погибших четверо пострадавших (из них один ребенок)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на катере находились восемь человек, владелец судна скончался.В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.