Кто в России в сентябре-октябре получит дополнительные выплаты

Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки семьям с детьми. В частности, в сентябре 2020 года безработные родители получат на каждого несовершеннолетнего ребенка по три тысячи рублей дополнительно к пособию по безработице. На эти цели из бюджета выделено 8,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее в СМИ неоднократно поднимался вопрос о третьей выплате на детей размером в десять тысяч рублей. Две такие выплаты россиянам перевели в июне и в июле, чтобы помочь справиться с проблемами, вызванными карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Первая выплата охватывала российских детей от трех до 16 лет, вторая — всех детей до 16 лет. Также родители детей от рождения до трех лет трижды получили по пять тысяч рублей. На региональном уровне на детей были и другие дополнительные выплаты, в том числе на подростков от 16 до 18 лет (в основном они распространялись на малоимущие семьи и на семьи, где родители потеряли работу).

Однако решение о третьей федеральной выплате в десять тысяч на детей до 16 лет пока не принято.

Кому увеличат выплаты в октябре 2020 года

Индексация окладов на три процента будет проведена в октябре военнослужащим, сотрудникам силовых ведомство, а также тем, кто работает в федеральных органах: сотрудникам казенных, бюджетных и автономных учреждений и госорганов федерального подчинения, а также некоторым другим категориям госслужащих.

Кроме того, на три процента будут увеличены пенсии военным пенсионерам всех категорий. Напомним, эта категория пенсионеров получает выплаты не через пенсионный фонд, а напрямую из бюджета.