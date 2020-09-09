Индекс восприятия мировой коррупции будут публиковать эксперты ФАН

Санкт-Петербург, 9 сентября. Эксперты, приглашенные на эфир Медиагруппы «Патриот», выразили готовность принять участие в составлении российского рейтинга стран мира по уровню коррупции.

Поводом послужило обсуждение индекса восприятия мировой коррупции, составляемого организацией Transparency International, данные которого эксперты сочли не объективными, а саму организацию ангажированной правительством США. В частности, в рейтинге этого года Россия находится на 136-м месте, и по уровню коррупции ее намного опережают такие традиционно коррумпированные страны как Украина, Косово, Тунис, Турция и другие. Лидируют в списке африканские страны. Причем, по данным Transparency International, Российская Федерация с начала 1990-х до 2000-го всегда улучшала свои позиции, а когда перестала дружить с Западом — ее рейтинги начали падать.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин считает, что Transparency International создана специально, чтобы манипулировать общественным мнение как на Западе, так и в России.

«Международные рейтинги используются как политический инструмент для борьбы с РФ. Чем больше мы будем отстаивать свою независимость на международной арене – тем больше они будут они претенциозные и грязные для нас», — уверен коммунист.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Вадим Нуждин полагает, что таким образом западные элиты отвлекают граждан своих стран от решения этих проблем.

«Я согласен участвовать в качестве эксперта по составлению объективного рейтинга коррупции в мире. Потому что западным организациям, завязанным под Америку, очень выгодно делать из России монстра. Если они внимательно посмотрят на то, что творится у них, то увидят, что проблем с коррупцией у них больше, чем у нас. Они просто назвали это все лоббированием, коррупционеров назвали лоббистами, и вывели преступление в цивилизованную плоскость. Я лично внутренне, учитывая, что я занимаюсь борьбой с коррупцией в системе госзаказа, я вижу, что изменения есть. Все то, что декларирует и настойчиво добивается президент РФ — работает. И то, что мы каждый день не слышим, что «закрыли» целую кучу коррупционеров — это только потому, что президент сказал не делать из этого шоу. На самом деле, каждый день выявляется большое количество коррупционеров, которые уходят в места не столь отдаленные», — заявил эксперт.

Присоединился к числу экспертов и член комитета Госдумы по делам законности и противодействия коррупции Анатолий Выборный. По его словам, рейтинг, составляемый Transparency International, вообще не претендует на объективность.