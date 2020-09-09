Пашаев обещал Ефремову мягкое наказание

Москва, 9 сентября. Адвокат Эльман Пашаев обещал своему клиенту Михаилу Ефремову, что своей защитой добьется для заслуженного артиста минимального наказания, сообщил источник ТАСС в окружении знаменитости.

«Как выяснилось, Пашаев обещал ему мягкое наказание — либо не связанное с лишением свободы, либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время», — сказал он.

В связи с этим, как утверждает источник агентства, Ефремов придерживался линии защиты, предложенной Пашаевым.

Он не знает, сколько Ефремов заплатил Пашаеву за работу, но отметил, что «это далеко не один миллион рублей».

«Близкие Ефремова даже не знают, как и откуда у него появился этот защитник», — добавил собеседник.

Накануне Пресненский суд Москвы отправил актера театра и кино на восемь лет в колонию общего режима. Артиста также лишили водительских прав на три года.

Актер до этого находился под домашним арестом. С учетом этого времени Ефремову придется отсидеть примерно семь лет и 10,5 месяца.

Защита заслуженного артиста обжаловала приговор, пишет Deita.ru.

В начале июня в центре Москвы произошла автомобильная авария по вине знаменитого актера. В результате происшествия погиб Сергей Захаров, указал Infox.ru. Родственники требовали справедливого наказания для звезды сцены, многие эксперты поддерживали их и отмечали, что актер должен получить реальный срок.