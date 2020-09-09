Представитель ОНФ Нуждин назвал Навального «закоренелым уголовником»

Москва, 9 сентября. Блогер Алексей Навальный и его организация-иноагент ФБК в реальности не борются коррупцией. Толку в практическом плане от них нет, считает координатор «Бюро расследований ОНФ» в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

Общественник напомнил о том, что якобы борется с коррупцией человек, который был судим по уголовной статье.

«Я считаю его уголовником закоренелым. И все, что связано с его расследованиями, я никак не отношу к борьбе с коррупцией. Я уверен, миллионы граждан меня поддержат», — высказал мнение Нуждин в эфире Медиагруппы «Патриот».

Член ОНФ обратил внимание, что его организация на практике борется за справедливость. Расследования, проводимые ОНФ, способствовали даже внесению изменений в законодательство России.

Вадим Нуждин рассказал, что по итогам расследования в отношении картельных сговоров направлены материалы в ФАС, где речь идет почти о 500 млрд рублей. Организации Навального на сегодняшний день похвастать нечем.