Источник: Соратник Навального изнасиловал бывшую жену

Москва, 9 сентября. Бывшая жена соратника Алексея Навального Артема Лоскутова Анна Гладких обвинила экс-супруга в сексуальном насилии.

Организатор шествий «Монстрация» в Новосибирске Артем Лоскутов и Анна Гладких расписались в 2015 году. Однако супруги прожили вместе менее года, после чего решили развестись.

«В какой-то момент, уже после расставания, мы вместе ночевали в квартире. Если стараться не вдаваться в подробности — в ту ночь случился сексуальный контакт, которого я не хотела и на который я не давала согласия», — написала Гладких в своем Instagram.

Анна призналась, что она проснулась, «когда все уже происходило». При этом соратник Навального намеренно не предохранялся во время изнасилования бывшей супруги, так как хотел «привязать к себе» Гладких с помощью беременности.

«Все эти дни я провела в больнице в бесконечных слезах», — пишет Гладких.

После этого соратник Навального уехал в командировку и потребовал, чтобы Анна собрала вещи и окончательно выехала из квартиры. Однако девушка не успела вывезти вещи из квартиры до возвращения Лоскутова. Когда соратник Навального вернулся, Анна все еще находилась в квартире, в результате чего между ними возникла ссора. Взбешенный Лоскутов набросился на Гладких и силой вытолкал девушку из квартиры.

«В процессе ссоры он дважды толкнул меня в сторону окна, так, чтобы я точно упала, а потом схватил и потащил к входной двери. Я билась ногами и головой о все предметы, попадающиеся на пути, просила остановиться. Он вытащил меня на лестничную клетку, оттолкнул от двери и закрыл ее», — отмечает Гладких.

Через несколько месяцев Гладких встретилась с Лоскутовым, чтобы обсудить судьбу двух котов, которых они завели во время совместной жизни. По словам девушки, соратник Навального должен был приехать к ней на съемную квартиру днем, однако появился ближе к ночи, после чего начал насильно принуждать Гладких к сексу.

«Он практически сразу начал пытаться склонить меня к сексу... Он отказался уходить, отнял у меня телефон, прижал к стене и пытался раздеть, я плакала и просила остановиться», — признается девушка.

Следующая встреча Гладких с Лоскутовым состоялась через полгода, когда они подавали заявление на развод. Девушка спросила у Лоскутова о котах, однако он в бешенстве бросил в нее зажженную сигарету, пропалив пальто.

Стоит отметить, что Гладких и ранее рассказывала о насилии со стороны соратника Навального. Впервые она рассказала об унижениях и насилии со стороны Лоскутова в 2017 году.