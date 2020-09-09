Transparency International призналась в необъективности рейтинга коррупции

Санкт-Петербург, 9 сентября. Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по делам законности и противодействия коррупции Анатолий Выборный прокомментировал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» так называемый рейтинг коррупции стран мира, публикуемый неправительственной организацией Transparency International.

Выборный заявил, что он не отражает реальной картины мира, в чем ему признались руководители этой международной организации.

«После пленарной сессии Международного форума парламентариев против коррупции мы с коллегой из Совета Федерации Александром Савенковым подошли к руководству Transparency International и спросили, а почему Россия находится на данной позиции в вашем рейтинге — мы же видим парламентарии каких стран о чем говорят: мы в космосе, а они далеко в прошлом веке. И руководители Transparency International нам объяснили: «Нам не важно, что вы делаете в своем государстве против коррупции, нам важно, как мы воспринимаем Россию извне. Ответ был совершенно без сантиментов, соответственно и отношение к нам», — рассказал Анатолий Выборный.

При этом, по его словам, многие участники форума и сами руководители Transparency International были далеки от понимания юридических аспектов борьбы с этим недугом общества.

«После моего доклада на тему развития антикоррупционного законодательства в России ко мне подходили участники из европейских стран и США и спрашивали, точно ли мы из России. Почему? Потому что, с точки зрения права, многие из них даже не понимали, что такое «конфликт интересов», что такое «отрешение от должности в связи с утратой доверия», что за «антикоррупционная норма»? Мы тогда обсуждали «реестр коррупционеров» — и они спрашивали: «а это что такое?», — пояснил депутат.

По мнению Анатолия Выборного, такой рейтинг необходимо делать внутри нашей страны. Чем и займется Медиагруппа «Патриот» в ближайшее время. И принявшие участие в обсуждении проблемы коррупции эксперты уже выразили готовность принять участие в его составлении.

Напомним, согласно рейтингу Transparency International, Россия находится на 136-м месте сейчас и ее намного опережают такие традиционно коррумпированные страны как Украина (120 место), Косово (93 место), Тунис (73 место), Турция (79 место). Причем, по данным рейтинга TI, Российская Федерация с начала 1990-х до 2000-го всегда улучшала свои позиции, а когда перестала дружить с Западом — ее рейтинги начали падать, что подчеркивает политизированность этого рейтинга.