Климатолог объяснил глобальное потепление вырубкой лесов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Глобальное потепление в первую очередь зависит от деятельности человека, а не от активности солнца. Об этом старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Александр Карнаухов рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Карнаухов подчеркнул, что глобальное потепление — это не политиканство, и его существование доказано учеными. Главной причиной является выброс человечеством углекислого газа, осушение болот и вырубка лесов. Такие примеры Карнаухов приводит в своих работах. Также климатолог ответил на вопрос о других факторах появления углекислого газа.

«Активность солнца в настоящее время минимальное. Есть спор о том, что не человек выделяет этот углекислый газ. Ученые легко могут определить происхождение углекислого газа. Есть различные изотопы углерода. В атмосфере Земли большая доля нерадиоактивного углерода», — пояснил эксперт.

Также Карнаухов высказался о влияние климата на продолжительность жизни человека. Он подчеркнул, что суровый холодный климат или постоянная жара сказываются на здоровье людей.