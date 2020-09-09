Глава ДНР отменил указ о ликвидации укреплений ВСУ

Донецк, 9 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отменил приказ о ликвидации укреплений ВСУ в районе населенного пункта Шумы. Такое решение было принято в связи с согласованием Киевом провести совместную инспекцию украинских сооружений у линии соприкосновения в Донбассе.

Инспекция с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запланирована на 10 сентября.

«В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы», — сказал глава ДНР.

Если в ходе инспекции выяснится, что украинская сторона допустила нарушение дополнительных мер по контролю перемирия и не устранит их, то Народная милиция ДНР уничтожит позиции украинских силовиков самостоятельно, сообщил Пушилин.

В начале сентября руководство ДНР отдало приказ открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений Украины у линии разграничения в районе Шумы, которые были возведены там в нарушение договоренностей. Пушилин потребовал от киевских силовиков обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе, указал «Взгляд».