Санкт-Петербург, 9 сентября. Экстрасенс и ясновидящая Дарья Миронова рассказала, достроят ли «Северный поток — 2». Данное заявление Миронова сделала в эфира Медиагруппы «Патриот».

«Северный поток — 2» будет построен. При том я вижу, что со стороны США будут дополнительные санкции. Будут проблемы с оформлением бумаг и документов, нас ждут очень сложные переговоры. Но «Северный поток — 2» в итоге будет достроен. Это растянется по времени почти на год, но результат будет положительным», — указала Миронова.

Так же ясновидящая рассказал о будущем Александра Лукашенко.

«Да, Лукашенко удержится у власти. Хотя есть такая женщина Тихановская, она будет заметна, она сильная фигура. Но мы можем говорит о том, что Лукашенко будет продолжать править», — рассказала Дарья Миронова.

Кроме того, ясновидящая предвидит, что кандидат в президенты в США Джо Байден будет дальше впадать в старческий маразм.