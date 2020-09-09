Член ОНФ Нуждин предложил меры по искоренению коррупции

Москва, 9 сентября. Борьба с коррупцией в России не теряет своей актуальности. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Самарской области Вадима Нуждина, в антикорупционной борьбе должны занимать жесткую позицию правоохранительные органы. Так называемым «борцам с коррупцией» вроде Алексея Навального не место в этих рядах.

Нуждин констатировал, что нарушения закона есть в крупных государственных компаниях. Например, был изобличен бывший руководитель в структуре ФГУП «Почта России», который эксплуатировал подчиненных на строительстве собственного коттеджа. Кроме того, он «провернул» комбинацию, заполучив машину по заниженной цене, и переписал ее на супругу. Его уволили задним число, да еще и хотели выдать премию в размере 2,5 млн рублей.

Представитель ОНФ подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов должны придерживаться жесткой позиции касательно различных коррупционных проявлений.

Комментируя ситуацию, когда крупные компании, например, мобильные операторы, массово обманывают граждан, Нуждин высказался за подключение прокуратуры.

Высказал член ОНФ и свою точку зрения в отношении Навального. Блогер, который позиционирует себя борцом с несправедливостью, далек от закона.

«Я считаю его уголовником закоренелым. Все его расследования не относятся к борьбе с коррупцией», — высказал мнение член ОНФ в эфире Медиагруппы «Патриот».

Затронул общественник и деятельность чиновников. Вадим Нуждин подчеркнул, что они должны четко осознавать получение кредита доверия со стороны граждан страны, поступая на госслужбу.