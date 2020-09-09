Вассерман посоветовал Трампу продлить СНВ-3, чтобы заслужить премию Нобеля

Присуждение международных премий в области политических достижений часто либо запаздывает, либо происходит раньше, чем следует. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что Кристиан Тибринг-Гедде, депутат от «Партии прогресса» Норвегии номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Таким образом было оценено посредничество Соединенных Штатов в соглашении по нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, инициированное американским лидером. Трамп уже отреагировал: в своем блоге в Twitter он написал «Спасибо!», ретвитнув сообщение издания The Jerusalem Post о своей номинации.

В 2019 году президент США неоднократно заявлял, что поводов вручить ему Нобелевскую премию мира предостаточно, но ее, по его словам, «не дают честно». В качестве примера он приводил присуждение высокой награды Бараку Обаме — своему предшественнику, получившему в 2009 году премию «непонятно за что».

Вассерман согласен с этой точкой зрения: по его словам, первого чернокожего президента наградили «авансом» — когда он еще вообще ничего не сделал.

«Прием кандидатов на Нобелевскую премию заканчивается, если я не ошибаюсь, первого февраля, а Обама вступил в должность 20 января, — напомнил политолог. — Разумеется, он еще не успел сделать ничего такого, что могло бы послужить основанием для вообще какой бы то ни было премии. Трамп на его фоне выглядит куда более достойной фигурой».

Эксперт признал важность соглашения между Израилем и ОАЭ, за которое американский президент был номинирован. По его словам, именно Арабские Эмираты поддерживали многие антиизраильские террористические группировки. Вместе с тем интеллектуал назвал Нобелевскую премию мира довольно сомнительной: ее регулярно присуждали за политические решения, продержавшиеся не дольше, чем были актуальны посвященные ей статьи.

«Это неизбежно, — вынес вердикт собеседник ФАН. — Политических зигзагов всегда так много, что очень трудно предсказать заранее, какой из них в итоге окажется ведущим к благу».

Вассерман рассказал о «забавной технической подробности» предстоящей номинации: к моменту принятия решения о присуждении премии Трамп еще совершенно точно будет президентом США, а вот ко времени ее вручения может быть таковым перестать.

«Это, конечно, маловероятно, но не исключено, что народ Соединенных Государств Америки проголосует не за Трампа, а за «Альцгеймера» — наличие болезни с таким названием легко просматривается на лице Джозефа Байдена», — заметил политолог.

Также интеллектуал назвал деяние, которое ждут от американского президента и которое действительно могло бы потянуть на статус достойного Нобелевской премии мира.