Эксперты выяснили, ждет ли Землю глобальное потепление

Шутки про неточные прогнозы синоптиков основательно проникли в повседневную культуру России.

Чего ждать осенью от погоды в 2020 году? На этот и многие другие вопросы ответили специалисты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Эпопея с CO2

Синоптик, ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус обратил внимание, что эпопея с CO2 появилась задолго до рождения Греты Тунберг. Одна теория гласит, что глобальное потепление — только влияние человека. Другая версия говорит о том, что глобальное потепление на Земле уже было очень давно и что высокое содержание СО2 — естественный путь развития нашей планеты.

«Третья точка зрения, даже если считать, что в глобальном потеплении виноват человек, — солнце находится на минимуме своей активности. Последние исследования говорят, что этот минимум продлится еще долго. Но ни одна из этих теорий не имеет подтверждения», — пояснил Леус.

По его мнению, таяние вечной мерзлоты может привести к катастрофам (одна из причин норильской катастрофы). Огромное количество бактерий содержится в мертвых животных, которые хранятся в мерзлоте и при таянии они могут выйти наружу.

Кроме того, Леус прокомментировал заявление, что сокращение гидрометеостанций сказывается на точности прогнозов.

«Наша метеорология нисколько не отстает от западной. Сокращение было в 90-е годы, но в гидрометцентре исправляют ситуацию. Чем больше будет станций, тем точнее будет прогнозы. От этих станций зависят прогнозы гроз, проливных дождей, шквалов», — добавил он.

По мнению синоптика, наиболее правдивый прогноз — это десять дней. Дальше идут разговоры о средней температуре, отклонении от нормы и прочее.

«К сожалению, сейчас руководители различного уровня пренебрегают [прогнозами стихийных бедствий]. В частности, в Тюмени десять дней назад упали два крана. Прогноз давали и управление Гидрометцентра, и частные [структуры]. Работа продолжалась, в итоге — оба машиниста в больнице, а компании понесли убытки. Владивосток — тайфуны, прогнозы очень точные, но народ ездит на машинах, работы продолжаются. Это не прогнозы неправильные, а неправильная реакция на них», — рассказал Леус.

Согласно его прогнозу, в ближайшие выходные в Москве ожидается достаточно комфортная погода. Днем — от +17 до +20 градусов. В большинстве районов столицы дождей не будет. С утра будет прохладно, поскольку уже довольно длинные ночи.

В Петербурге может похолодать

Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов отметил, что глобальное потепление существует. Причина — выброс человеком углекислого газа, деятельность по осушению болот и рубке лесов.

«Активность солнца в настоящее время минимальная. Есть спор о том, что не человек выделяет этот углекислый газ. Ученые легко могут определить его происхождение. Есть различные изотопы углерода. В атмосфере Земли большая доля нерадиоактивного углерода», — пояснил Карнаухов.

Его самый пессимистичный прогноз: в результате глобального потепления начнут таять льды Гренландии. В результате — теплая погода в Санкт-Петербурге.