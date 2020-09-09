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Эксперты выяснили, ждет ли Землю глобальное потепление

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Эксперты выяснили, ждет ли Землю глобальное потепление

Шутки про неточные прогнозы синоптиков основательно проникли в повседневную культуру России.

Чего ждать осенью от погоды в 2020 году? На этот и многие другие вопросы ответили специалисты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Эпопея с CO2

Синоптик, ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус обратил внимание, что эпопея с CO2 появилась задолго до рождения Греты Тунберг. Одна теория гласит, что глобальное потепление — только влияние человека. Другая версия говорит о том, что глобальное потепление на Земле уже было очень давно и что высокое содержание СО2 — естественный путь развития нашей планеты.

«Третья точка зрения, даже если считать, что в глобальном потеплении виноват человек, — солнце находится на минимуме своей активности. Последние исследования говорят, что этот минимум продлится еще долго. Но ни одна из этих теорий не имеет подтверждения», — пояснил Леус.

По его мнению, таяние вечной мерзлоты может привести к катастрофам (одна из причин норильской катастрофы). Огромное количество бактерий содержится в мертвых животных, которые хранятся в мерзлоте и при таянии они могут выйти наружу.

Эксперты выяснили, ждет ли Землю глобальное потепление

Кроме того, Леус прокомментировал заявление, что сокращение гидрометеостанций сказывается на точности прогнозов.

«Наша метеорология нисколько не отстает от западной. Сокращение было в 90-е годы, но в гидрометцентре исправляют ситуацию. Чем больше будет станций, тем точнее будет прогнозы. От этих станций зависят прогнозы гроз, проливных дождей, шквалов», — добавил он.

По мнению синоптика, наиболее правдивый прогноз — это десять дней. Дальше идут разговоры о средней температуре, отклонении от нормы и прочее.

«К сожалению, сейчас руководители различного уровня пренебрегают [прогнозами стихийных бедствий]. В частности, в Тюмени десять дней назад упали два крана. Прогноз давали и управление Гидрометцентра, и частные [структуры]. Работа продолжалась, в итоге — оба машиниста в больнице, а компании понесли убытки. Владивосток — тайфуны, прогнозы очень точные, но народ ездит на машинах, работы продолжаются. Это не прогнозы неправильные, а неправильная реакция на них», — рассказал Леус.

Согласно его прогнозу, в ближайшие выходные в Москве ожидается достаточно комфортная погода. Днем — от +17 до +20 градусов. В большинстве районов столицы дождей не будет. С утра будет прохладно, поскольку уже довольно длинные ночи.

В Петербурге может похолодать

Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов отметил, что глобальное потепление существует. Причина — выброс человеком углекислого газа, деятельность по осушению болот и рубке лесов.

«Активность солнца в настоящее время минимальная. Есть спор о том, что не человек выделяет этот углекислый газ. Ученые легко могут определить его происхождение. Есть различные изотопы углерода. В атмосфере Земли большая доля нерадиоактивного углерода», — пояснил Карнаухов.

Эксперты выяснили, ждет ли Землю глобальное потепление

Его самый пессимистичный прогноз: в результате глобального потепления начнут таять льды Гренландии. В результате — теплая погода в Санкт-Петербурге.

«Если произойдет разворот Гольфстрима, это приведет к тому, что в Петербурге станет холодно, как в Гренландии. Общая температура во всей северной Европе может понизиться на 20 градусов. Это приведет к тому, что на юге станет еще жарче, на севере — еще холоднее», — добавил Карнаухов.

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