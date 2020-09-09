Шотландка узнала о беременности и родила через два дня

Лондон, 9 сентября. Жительница города Тилликолтри, Шотландия Стейси Стивенсон узнала о своей беременности за несколько дней до родов, сообщила газета Daily Record.

Женщина утверждает, что у нее не было никаких симптомов беременности, а появление трех лишних килограммов она списывала на переедание во время самоизоляции. По ее словам, она решила сделать тест на беременность, когда у нее стали отекать ноги и подниматься кровяное давление. Оказалось, что она ждет второго ребенка.

Через два дня после того, как женщина узнала о своем интересном положении, у 30-летней Стивенсон отошли воды. Она вызвала бригаду скорой помощи, чтобы доехать до больницы. Так как роды проходили быстро, ребенок появился на свет в пути. Мальчика назвали Каллумом. Вес малыша составил 3,4 килограмма. Ребенок родился здоровым.

По словам жительницы Соединенного Королевства, ее семилетний сын был удивлен, узнав о прибавлении в семействе.