Санкт-Петербург, 9 сентября. Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов отреагировал на деятельность Греты Тунберг и рассказал о факте кражи Альбертом Гором своей научной теории.

«Я создатель концепции парниковой катастрофы. Я рассчитал все это, однако меня мало кто знает, все знают Грету Тунберг. Поэтому ко всей научной деятельности и данной ситуации я отношусь философски», — объяснил Карнаухов в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», посвященной теории глобального потепления и его последствиям.

Карнаухов отметил, что не держит обиды на юную активистку. Климатолог объяснил, что ему намного приятнее знать, что его теория является фактической основой Парижского договора. Также ученый заявил, что Нобелевскую премию за теорию парниковой катастрофы получил американский политик и общественный деятель Альберт Гор.