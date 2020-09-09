Музыкант Вадим Степанцов: Мне приятно, что я – в меньшинстве

С какого-то момента я перестал думать о своем творческом пути, во всяком случае — в оценочном формате. То, как менялось творчество, описывается пушкинской формулой «блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». А еще у него есть строчка: «смешон и юноша надменный, смешон и ветреный старик».

Я эволюционировал в своем и песенном, и стихотворном творчестве соответственно возрасту. Мне всегда были очень непонятны ребята, которые в 40-50-60 лет прыгают в коротких штанишках, не меняясь. Это печальное зрелище, и их как-то по-человечески жалко.

В 2014 году события в Киеве, а потом в Донбассе я воспринял близко к сердцу — это трагедия, которая прошла через меня, через моих близких, родственников в Донбассе. Я же по матери донецкий. У нас малоросская фамилия, у нас в семье много малоросских фамилий. У бабушки девичья фамилия была Манченко, в замужестве — Вертепа. Она была до войны учителем украинского языка и ездила в Винницу учить местных детей их языку, который они тогда не знали и говорили на каком-то суржике. В общем, научили на свою голову… Я так это для себя формулирую.

Что касается мнения моих «коллег» по так называемой «музыкальной тусовке» относительно моего выбора, то оно мне, честно говоря, всегда было безразлично. Я всегда со своими проектами стоял особняком и ни в каких тусовках особо замечен не был. Так что, по сути, ничего не изменилось.

«Коллег по цеху» — и по рок-н-ролльному, и по какому-то более современному — хардкор-барды, хипхоперы, которые приняли сторону Донбасса — людей, которые встали за свой язык и за свою свободу против карателей — немного, но они есть. Я их тоже нечасто вижу.

Мне даже приятно, что я в меньшинстве. Вообще, как мне кажется, настоящий художник и должен быть в меньшинстве. Поэтому я горжусь своей позицией.

Я все время что-то делаю в творческом плане. Сейчас я более активно работаю со своим акустическим проектом «Мастодонт», там уже записано песен почти на альбом. Я этот проект называю «симферопольским», потому что там ребята — кто-то из Крыма, а кто-то — с Симферопольского шоссе в Москве. Так получилось, что с Валентин Петриченко мы и на Майдане выступали со словами «ребята, Украина-Россия-Белоруссия – только вместе, иначе смерть!». Тогда в 2013 году, там такие фразы еще приветствовались и воспринимались очень мило. Буквально через два месяца майдан превратился в многоногого зверя.

Планируется выпуск новых альбомов и «Мастодонта», и «Бахыт Компота». Названий у них пока нет. Мы периодически что-то выкидываем в сеть. Так что, надеюсь, все будет продолжаться, и оба альбома выйдут до конца этого года.

Мы очень гордимся первым на сегодняшний день альбомом ансамбля «Мастодонт» — «Несуществующий рыцарь», получилась очень хорошая работа. Следующая, думаю, будет не хуже.

Многое отодвинулось в связи с коронавирусом, но эта ситуация помогла нам сделать модные дистанционные изоклипы, клипы на изоляции, когда каждый из своего уголка снимал и посылал что-то. Все сводилось в единый трек, и таким образом мы обновили песни «Бахыт Компота» — «Das ist fantastisch»и «Бухгалтер Иванов» и сделали песню «Мастодонта» «Заклинательница змей». Все это есть на нашем YouTube-канале — смотрите, наслаждайтесь.

9 сентября известному российскому поэту, певцу, автору песен «Король Оранжевое лето», «Добрый вечер, Москва» и многих других, создателю Ордена куртуазных маньеристов и музыкальных группы «Бахыт-Компот» и «Мастодонт» Вадиму Степанцову исполняется 60 лет.