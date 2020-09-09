Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Москва, 9 сентября. Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России.

Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Черного моря неизвестную воздушную цель. Для идентификации воздушного объекта и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27.

В ведомстве отметили, что экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря.

Стоит отметить, что российские истребители регулярно перехватывают самолеты ВВС США у границ РФ. Так, в начале августа российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США над акваторией Черного моря. В этот же день три истребителя Су-35 перехватили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.