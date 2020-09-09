Сроки повторных продаж туров с кешбэком увеличат в России

Москва, 9 сентября. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова уверила туристов, что повторные продажи туров по акции кешбэка значительно увеличатся. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил продлить программу кешбэка для туристов и в период новогодних каникул.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Чернышенко использовать оставшиеся деньги, выделенные на туристическую сферу, и в следующем году, чтобы продолжать развивать внутренний туризм. Также вице-премьер пообещал подумать о дополнительных средствах.

Догузова считает, что продление программы туристического кешбэка уже в нынешнем году позволит значительно загрузить туристические маршруты в межсезонье, такое решение станет значительной поддержкой бизнеса, регионов и рабочих мест. Кроме того, это обеспечит доступный и разнообразный отдых жителям и гостям страны.

«Впереди каникулы у детей, ноябрьские праздники и Новый год. Мы внесем коррективы в условия программы на основании запросов граждан и предпринимательства. Сроки продаж в этот раз будут увеличены, о точных датах сообщим дополнительно», — сказала Догузова.

Программа кешбэка для туристов была введена с 21 по 28 августа. По словам главы Рустуризма, она поддержана главными субъектами турсферы. За первую неделю порядка 70 тысяч туристов смогли воспользоваться предложением, было приобретено туров более чем на 1,4 миллиарда рублей.