Сроки повторных продаж туров с кешбэком увеличат в России

Москва, 9 сентября. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова уверила туристов, что повторные продажи туров по акции кешбэка значительно увеличатся. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил продлить программу кешбэка для туристов и в период новогодних каникул.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Чернышенко использовать оставшиеся деньги, выделенные на туристическую сферу, и в следующем году, чтобы продолжать развивать внутренний туризм. Также вице-премьер пообещал подумать о дополнительных средствах.
Догузова считает, что продление программы туристического кешбэка уже в нынешнем году позволит значительно загрузить туристические маршруты в межсезонье, такое решение станет значительной поддержкой бизнеса, регионов и рабочих мест. Кроме того, это обеспечит доступный и разнообразный отдых жителям и гостям страны.
«Впереди каникулы у детей, ноябрьские праздники и Новый год. Мы внесем коррективы в условия программы на основании запросов граждан и предпринимательства. Сроки продаж в этот раз будут увеличены, о точных датах сообщим дополнительно», — сказала Догузова.
Программа кешбэка для туристов была введена с 21 по 28 августа. По словам главы Рустуризма, она поддержана главными субъектами турсферы. За первую неделю порядка 70 тысяч туристов смогли воспользоваться предложением, было приобретено туров более чем на 1,4 миллиарда рублей.
«В туризме впервые реализуется механизм, когда, поддержку и выгоду получает сам турист и участвуют в программе все регионы и ключевые субъекты отрасли», — отметила глава Ростуризма.