В Сети обсуждают видео отдыха Козловского и Акиньшиной в Турции

Москва, 9 сентября. Популярного актера театра и кино Данилу Козловского заподозрили в романе с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной. В Сети уже появилось видео с их совместного отдыха.

На просторах Интернета обсуждается ролик, на котором Козловский и Акиньшина нежатся на шезлонгах. Запись была сделана на турецком курорте Бодрум, где якобы отдыхают артисты.

Telegram-канал «Светская хроника» утверждает, что у звезд бурный роман, и видео стало доказательством их романтических чувств.

«Козловский и Акиньшина все делают вместе: и завтракают, и нежатся под солнышком на лежаках», — пишет канал.

Слухи о разрыве отношений Козловского с актрисой Ольгой Зуевой появились в сентябре. В Сети утверждают, что артист ушел от возлюбленной, которая весной этого года подарила ему дочь.

По информации Telegram-канал «Закулиска», Козловский встречается с Акиньшиной уже больше полугода и как раз ради нее оставил Зуеву с новорожденной дочерью. Отмечается, что роман звезд начался во время съемок фильма «Чернобыль», где Козловский исполняет главную роль и сидит в режиссерском кресле. Акиньшиной досталась также главная роль — она играет возлюбленную героя Козловского.