НЛО тревожили авиабазы США во время холодной войны

Сейчас появление неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве США вновь начало привлекать внимание. Подобные инциденты происходили и раньше. Telegram-канал «Крылья войны» расскажет подробно об одной из таких историй.

Неопознанный летающий объект тиранит авиабазу

Несколько ночей подряд в 1975 году в воздушное пространство над американской авиабазой Лоринг в штате Мэн вторгались неопознанные летательные объекты. Эта авиабаза подчинялась Стратегическому командованию ВВС США (Strategic Air Command, SAC), здесь были дислоцированы две эскадрильи военных самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker и эскадрилья стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие. Расположение самой восточной базы в континентальной части США позволяло быстро выполнять поставленные задачи, которых в период холодной войны было предостаточно.

Странный инцидент произошел вечером 27 октября: сотрудники службы безопасности базы заметили в небе у северной границы базы нечто, что было позже описано как «неопознанный вертолет». Аппарат летел на небольшой высоте, примерно 40-50 метров, имел красный навигационный свет и белый проблесковый маячок.

«Вертолет», по-видимому, интересовался особо охраняемым районом, где хранилось ядерное оружие. В попытке установить визуальный контакт и идентифицировать объект к нему были направлены вертолеты Национальной гвардии, но их попытки не увенчались успехом. Авиабаза была немедленно приведена в состояние повышенной боевой готовности. После обнаружения так называемого «вертолета» авиадиспетчеры на вышке в Лоринге обнаружили еще один неопознанный летающий объект, который кружил в 15-20 км к северо-востоку от базы. Этот аппарат тоже не удалось идентифицировать, несмотря на многочисленные попытки установить радиосвязь как на гражданских, так и на военных частотах.

Первый неопознанный объект в конце концов взял курс на север и полетел в сторону города Гранд-Фоллс, расположенного в канадской провинции Нью-Брансуик, а второй просто исчез, — возможно, приземлившись или опустившись ниже зоны действия радаров.

Следующей ночью, 28 октября, над базой появился еще один неизвестный летательный аппарат, — на этот раз без огней. Вновь вертолеты Национальной гвардии были направлены на разведку, но не смогли установить визуальный контакт. В оперативном донесении, опубликованном после инцидента, официальные лица писали, что неизвестный «вертолет» «проявлял явные намерения изучить район хранения ядерного оружия».

Эти инциденты продолжались до 30 октября. В ответ на серию вторжений командование авиабазы Лоринг усилило безопасность и координировало действия с властями Канады, чтобы американские перехватчики могли преследовать нарушителей в воздушном пространстве соседнего государства, если они снова попытаются там скрыться.

Свидетельства очевидцев

Одним из очевидцев появления НЛО у авиабазы Лоринг стал Артур Бирс, который служил там с 1970 по 1976 год. Это событие он запомнил очень хорошо. В то время Бирс занимал должность начальника смены службы безопасности базы. Во время ночного дежурства Артур увидел объект, который двигался в сторону складов с ядерными боеприпасами и сразу же доложил о происходящем командованию. Бирс описал данный объект как «вертолет». В ответ он получил приказал сбить летательный аппарат, если он пересечет территорию запретной зоны. Однако «вертолет» не нарушил границ базы. В последующие дни неопознанный объект появлялся еще трижды.

Показания других очевидцев, например Майкла Уоллеса, бывшего пилота KC-135, который служил на авиабазе Лоринг, не подтверждают мнения Бирса о том, что объект был похож на вертолет.

Бывший пилот утверждает, что он и несколько сотен других военнослужащих авиабазы были проинформированы о «бесшумном светящемся объекте», парящем над базой. Объект был способен двигаться очень быстро по прямым горизонтальным и вертикальным траекториям и обладал способностью менять направление движение без видимого радиуса разворота. По его словам, персонал базы открыто называл этот объект НЛО.

Однажды Уоллес во время отработки дозаправки в воздухе с истребителями F-4 Phantom получил очень необычный приказ — покинуть строй, выключить огни, отключить радиосвязь и следовать на базу. Он слышал по радио напряженные голоса в тот момент, когда пилоты и авиадиспетчеры пытались отследить объект, который летал взад и вперед над базой с невероятной скоростью. Все закончилось довольно быстро — авиадиспетчеры заявили, что объект исчез с радаров. Позже Майкл поговорил с летчиком, которого отправили на перехват неопознанного объекта, тот сказал Уоллесу следующее: «Я не могу говорить об этом, да и ты вряд ли мне поверишь».

В течение нескольких месяцев после инцидента в Лоринге похожие события стали происходить и на других авиабазах на территории США. Однако нет никаких доказательств того, что эти инциденты связаны между собой.

В ноябре 1975 года персонал авиабазы Мальмстром в штате Монтана, еще одной базы стратегического командования ВВС США, увидел в небе яркие огни, которые, казалось, сопровождались шумом реактивных двигателей. Чтобы идентифицировать объект, в воздух по тревоге были подняты два перехватчика, но они не смогли настигнуть НЛО.

В январе 1976 года авиабаза Кэннон на востоке штата Нью-Мексико сообщила о двух неопознанных летающих объектах диаметром около 25 метров, золотого или серебряного цвета с синим светом сверху, красным снизу и отверстием в середине.

31 января 1976 года сотрудники службы безопасности авиабазы Эглин в штате Флорида заметили огни вблизи одного из своих радаров.

Позже, 30 июля 1976 года, патрули службы безопасности базы Форт-Ричи в штате Мэриленд заметили три продолговатых объекта красноватого оттенка вблизи складов с боеприпасами.

В соответствии с законом «О свободе информации» были рассекречены многочисленные документы, которые проливают свет на реакцию Пентагона на таинственные инциденты в Лоринге и на других базах, некоторые из которых упоминаются выше.

Неразгаданная тайна

Инцидент 1975 года на базе Лоринг показывает, что почти полвека назад некоторые из наиболее стратегически важных объектов США были весьма уязвимы.

В то время как в ряде отчетов НЛО описываются как «вертолеты», многочисленные свидетельства очевидцев еще больше запутывают понимание произошедшего — они описывают шум реактивных двигателей, невероятную скорость и маневренность, причудливые очертания фюзеляжей. Усугубляет ситуацию то, что летчики так и не смогли визуально идентифицировать эти объекты.

Была ли череда инцидентов над авиабазой Лоринг совершена некими пилотами вертолетов с никому неизвестными мотивами или какой-то стратегической игрой времен холодной войны, или чем-то еще более необычным, остается загадкой. Но любая из этих версий увлекательна сама по себе.

Одно ясно: по крайней мере четыре ночи подряд осенью 1975 года в Лоринге действительно происходили чрезвычайно странные события, свидетелями которых стали сотни военнослужащих. Хотя личные наблюдения могут сильно отличаться, основные свойства этих событий подтверждаются многочисленными официальными документами, которые в свое время легли на столы высшего военно-политического руководства США. Когда-нибудь завеса тайны над этими происшествиями откроется нам.

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