Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии под давлением ЕС

Белград, 9 сентября. Сербия временно останавливает все совместные с другими странами военные учения. Об этом заявил министр обороны страны Александар Вулин.

В Европейском союзе потребовали от властей Сербии отказаться от предстоящих в Белоруссии совместных военных учений «Славянское братство — 2020». Александар Вулин заявил, что Сербия находится под «страшным и незаслуженным» давлением со стороны ЕС. В Белграде отказ от учений объяснили желанием уменьшить последствия нападок на экономику и политику страны со стороны крупных государств.

«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях — ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с КНР, ни с ЕС — ни с Востоком, ни с Западом», — цитирует Вулина пресс-служба Минобороны Сербии.

Решение было принято на заседании сербского парламента. Это, в первую очередь, сделано, чтобы сохранить военный нейтралитет страны. Также в парламенте Сербии рассмотрят дальнейшее участие в миротворческих операциях.

Ранее ЕС призвал Сербию бороться с якобы имеющей место «зависимостью» от российского газа. В Европейском союзе посоветовали Белграду переориентироваться на возобновляемые источники энергии. Это, по мнению экспертов, является попыткой добиться политической лояльности от республики.

Военные учения «Славянское братство — 2020» пройдут на территории Белоруссии. Прибытие участников запланирована с 10 по 15 сентября.