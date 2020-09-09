Пугачева обрушилась с критикой на современную музыку

Москва, 9 сентября. Певица Алла Пугачева снялась в одном из выпусков шоу «Музыкалити», которое ведет ее супруг Максим Галкин. Вместе с Примадонной в съемках принял участие рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Гости программы обычно прослушивают пять недавно вышедших песен, после чего дают им оценку. Хитами этого лета стали песни Доры, Niletto и Клавы Коки, Моргенштерна, Элджея, Скриптонита и Dequine. В хит-параде на первом месте оказался трек «Москва любит», записанный Скриптонитом.

Галкин также узнал мнение гостей о текущем состоянии российской музыки. Ветеран отечественной эстрады Алла Пугачева не стала скрывать своих эмоций по этому поводу и обрушилась с критикой на новое поколение музыкантов и исполнителей.

«Многое мое окружение считает, что это просто какой-то гной выливается», — объяснила звезда.

Россиянам нужно перетерпеть, потому что поток низкокачественной музыки рано или поздно иссякнет. По мнению Пугачевой, из раны должен выйти весь гной, и только после этого она зарубцуется. Процессу заживления должны поспособствовать лучшие отечественные музыканты, работающие в «современном контексте».

В свою очередь рэп-исполнитель Баста не рискнул дать оценку последним музыкальным тенденциям. По его словам, на данный момент на сцене представлено много разного материала, среди которого каждый может найти себе то, что ему понравится.

Стоит сказать, что шоу запомнилось зрителям не только громкими высказываниями Пугачевой, но и сомнительным юмором Галкина. Ранее супруг в эфире смутил Пугачеву дерзкой шуткой о постели.