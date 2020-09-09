Прах Легкоступовой могли выкинуть на помойку

Москва, 9 сентября. Отношение родственников к памяти певицы Валентины Легкоступовой является шокирующим. Знакомый с близкими звезды рассказал, что стало с прахом Легкоступовой.

Напомним, что после смерти исполнительницы родственники вместо похорон выбрали кремацию. Однако за две недели никто так и не пришел забрать прах Легкоступовой.

По сообщению инсайдера, работники крематория не стали больше ждать прихода близких и выкинули прах. По мнению знакомого семьи, родственники были сильно погружены в собственные заботы, до матери им уже нет дела.

«Они не стали церемониться, просто выкинули прах на помойку и все. Пока детки занимались своими важными делами и крыли последними словами Фирсова, их никому не нужная мать осталась без места захоронения и праха», — констатировал инсайдер.

Знакомый семьи считает, что третий супруг певицы Юрий Фирсов действительно испытывал чувства к Легкоступовой.

«Может Фирсов и подонок, мы не можем этого знать, но на тех кадрах, где он плакал, узнав о смерти жены. Нельзя сыграть это. Он и вправду ее любил», — сделал вывод инсайдер.

Напомним, что некоторые близкие певицы считали, что именно Фирсов причастен к ее гибели. Они допускали, что большой любви к ней он не испытывал. Однако друг исполнительницы, артист Владимир Березин подчеркнул, что отношения с Фирсовым дарили Легкоступовой счастье, сообщает телеканал «360».