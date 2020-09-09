Сурайкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров

Санкт-Петербург, 9 сентября. Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин считает, что российское законодательство слишком гуманно по отношению к коррупционерам. Для пресечения порочной практики коммунист предлагает ужесточить наказание для мелких взяточников и ввести смертную казнь для крупных коррупционеров.

«В нашей стране недостаточное наказание за коррупцию. За такие преступления должна быть высшая мера наказания. В международной практике смертную казнь за коррупцию давно применяют, посмотрите, например, на Сингапур, где это преступление в результате сведено на нет. В Советском Союзе было жесткое наказание для взяточников, поэтому и не было коррупционеров», — заявил Максим Сурайкин в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Коррупция. Кто и как ловит казнокрадов?».

Однако российский коммунист против практики показательных расстрелов коррупционеров, как в Китае.

«Публичные казни безусловно оказывают действие, но надо быть гуманистом. Я считаю, что отправлять на тот свет коррупционеров надо гуманными способами, какими — это вопрос технический, законодатель определит. Достаточно того, что коррупционеры будут знать, что они своей жизнью заплатят за тот вред, который они причиняют людям. Но разбирать их на органы не стоит, тем более что органы у них, как правило, гнилые», — пояснил он.

Максим Сурайкин не исключает, что российское общество, может, и согласилось бы снять мораторий на смертную казнь, но оно опасается, что наша судебная система не гарантирует защиту граждан от судебной ошибки, которая может стоить жизни невиновному человеку.

«А так никто никогда не скажет, что насильник, который убил 20 детей, он не заслуживает смертной казни. Я изучал эту проблематику, и вам любой психолог скажет, что маньяков только страх потери собственной жизни удерживает от преступления. Во всем мире смертная казнь применяется, и миллиардный Китай удерживает только она», — уверен коммунист.

Подобными жесткими мерами надо бороться и с мошенниками, полагает Максим Сурайкин.