Россияне увидели мистический символ в прилетевшем домой к Заворотнюк орле

Москва, 9 сентября. Недавно дом российской актрисы Анастасии Заворотнюк посетил незваный гость. Об этом сообщила дочь знаменитости Анна в своем Instagram.

Анна успела снять на телефон пернатого визитера. Она опубликовала в социальных сетях снимок гордой птицы, сопроводив фотографию эмоциональным сообщением.

«Представляете, ко мне на балкон прилетел настоящий орел! Интересно, к чему бы это?» – поинтересовалась девушка.

Также она рассказала, что достаточно близко подошла к птице, которая восхитила ее своей красотой и грациозностью. По мнению Анны, не зря именно орел является символом отваги и храбрости. Дочь актрисы отметила, что орлы зачастую находят себе пару на всю жизнь. Она рассказала подписчикам о том, что однажды ученые обнаружили двух птиц, которые были вместе около 35 лет.

Россияне также удивились появлению орла в доме звезды. Некоторые комментаторы увидели в этом визите мистический символ и определенный знак. Народная примета говорит о том, что прилет птицы означает поступление новостей. Была также версия о том, что Анне будут сопутствовать удача и радость.

Согласно народному поверью, появление птицы действительно может означать скорую новость, как благую, так и нет. Хорошие новости совсем не помешали бы семье Заворотнюк, ведь актриса уже больше года борется с тяжелым заболеванием.

Стоит сказать, что дочь онкобольной артистки достаточно часто привлекает внимание СМИ к своей персоне. Совсем недавно девушка обеспокоила подписчиков достаточно траурным видом.