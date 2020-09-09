Экс-посол Украины допустил сближение Киева с Москвой

Киев, 9 сентября. Власти Украины еще шесть лет назад заявили о том, что страна взяла курс на сближение с Евросоюзом и НАТО. Сложившаяся сейчас ситуация говорит о том, что этот процесс может быть обратимым, допустил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Политик отметил, что в стране уже формируются подобные настроения.

Чалый объяснил, что в 2014 году он был уверен, что Украина выбрала западный путь и сближение с Россией невозможно. Теперь же, по мнению экс-дипломата, такой уверенности нет.

«Есть определенные признаки, что так было бы комфортнее многим из тех, кто сегодня находятся при власти», — выразил мнение бывший посол в эфире канала UkrLife.TV.

Чалый считает, что сейчас некоторые политические процессы на Украине идут по инерции, нет должного уровня контроля со стороны Верховной Рады. Он также констатировал, что остается неясным внешнеполитический курс страны. На Украине нет такой практики, чтобы новый лидер страны объяснял бы стратегию внешней политики.