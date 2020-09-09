Депутат ГД Пискарев не исключил иностранный след в «отравлении» Навального

Москва, 9 сентября. «Отравление» блогера Алексея Навального могло произойти в результате иностранного вмешательства. Об этом рассказал глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Депутат Госдумы Василий Пискарев полагает, что фигура Навального могла быть использована, чтобы вызвать негативную реакцию в обществе и спровоцировать напряжение. Политик отметил, что власти Германии затягивают с ответами на запросы российских ведомств.

«Мы слышим громкие заявления официальных лиц ФРГ о якобы установленном факте отравления Навального, видим новую антироссийскую кампанию в зарубежных СМИ, но так и не услышали до сих пор какую-либо внятную позицию немецких врачей, и не увидели результатов проведенных в Германии экспертиз», — рассказал Пискарев в интервью «Российской газете».

Пискарев выразил согласие с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в том, что отравление блогера имеет признаки «спланированной акции против России». Целью может быть введение новых санкций.

Василий Пискарев также рассказал о деятельности комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В ней разработали два законопроекта. Один предполагает ввод уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков, второй — оперативное ограничение информации о террористической деятельности.

Ранее журналисты предположили, кому может быть выгодно отравление блогера Алексея Навального. Эта ситуация могла стать следствием его конфликта с соратником Владимиром Ашурковым. Поводом, возможно, стали финансовые проблемы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом). Самостоятельность Навального, вероятно, не понравилась Ашуркову. Журналисты также предположили, что отравителем блогера могла быть продавец книг из Лондона Мария Певчих.