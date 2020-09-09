Трехметровый питон целиком проглотил оленя и умер

Амроха, 9 сентября. Огромная змея длиной три метра проглотила оленя и скончалась. Произошло это в минувший понедельник в Индии, недалеко от города Амроха.

Трехметрового питона заметила юная местная жительница. Девочка направлялась на поле сахарного тростника, она и забила тревогу. Жители деревни, прибывшие на место обнаружения змеи, заметили сильно раздутое тело рептилии. Сначала они подумали, что питон проглотил ребенка. Людей охватил страх, и с целью обезопасить себя поле оградили.

До приезда полиции и сотрудников департамента лесного хозяйства змею удалось оттащить за три километра от места ее обнаружения. Питона отпустили близ реки Ганг. После чего рептилия выплюнула скелет оленя и скончалась. Департамент лесного хозяйства устанавливает причину смерти питона.

Эти змеи являются одними из крупнейших рептилий на планете, длина их туловища может достигать шести метров. Питоны являются опасными хищниками, которые душат свою жертву перед тем, как съесть. Строение их челюстей и эластичность кожи позволяют с легкостью проглатывать крупную добычу.

Ранее очевидцы сняли на видео, как в Сингапуре гигантский питон обвился вокруг кошки, задушил ее и стал проглатывать, начав с головы.