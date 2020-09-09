Эксперты назвали способы борьбы с коррупцией в России

Борьба с коррупцией превратилась в тему, на которой легко собирают политические очки даже самые бестолковые и лицемерные деятели. Но воровство государственных средств является серьезной проблемой, которая наносит ущерб каждому россиянину, и борьба с этим отвратительным явлением требует сложной системной работы.

Кто и как ловит казнокрадов? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Ужесточить наказание

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин считает, что в России недостаточное наказание за коррупцию.

«Коммунисты всегда выступали за введение высшей меры наказания. В международной практике [за подобные преступления] давно применяют [высшую меру наказания], тот же Сингапур. Один из корней коррупции — капиталистическое расслоение общества. Безусловно, у нас недостаточная борьба с коррупцией, недостаточное наказание», — считает Сурайкин.

Также он прокомментировал коррупционный рейтинг, составленный Transparency International, согласно которому Россия сейчас находится на 136-м месте.

«Международные рейтинги используются как политический инструмент для борьбы с РФ: чем больше будем отстаивать свою независимость на международной арене, тем претенциознее и грязнее будут они», — пояснил Сурайкин.

По его словам, так же жестко надо бороться и с мошенниками, зачастую коррупция и есть элемент мошенничества.

«В законодательстве это не четко прописано. Часто коррупционные сделки превращаются в мошенничество, где наказания меньше», — добавил Сурайкин.

Россия — лидер по борьбе с коррупцией

Депутат Госдумы Анатолий Выборный обратил внимание, что перелом в борьбе с коррупцией в России наступил в 2008 году. В этот год были приняты базовые законы по противодействию коррупции.

«За эти годы, с точки зрения законодательного развития, РФ продвинулась далеко вперед. Сегодня даже опережаем развитые страны. Если говорить о правоприменении, то здесь еще есть над чем работать. С 2008 года принято более сотни нормативных актов. Половина из них — федеральные законы. На первом этапе — усилили наказание за коррупцию, криминализировали коммерческий подкуп. Мы также ввели ряд новых правил, которые неизвестны были нашему праву, — это институт декларирования», — рассказал Выборный.

Политик также прокомментировал разговоры об огромных вознаграждениях для топ-менеджеров крупных компаний.

«Я совершенно не против, чтобы люди зарабатывали большие деньги, но надо смотреть на реалии. Если социально-экономическая ситуацию улучшается, почему бы не выплатить некие дивиденды, а если ухудшается, то получается элемент социальной несправедливости», — считает политик.

Запад делает из России монстра

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Вадим Нуждин прокомментировал «борьбу» блогера Алексея Навального с коррупцией.

«Я считаю его закоренелым уголовником. Все его расследования не относятся к борьбе с коррупцией. Миллионы граждан меня поддержат, поскольку мы доводим свои расследования до конца. Наши расследования на голову выше, поскольку ведут к конкретным результатам», — пояснил Нуждин.

Говоря о чиновниках, Вадим Нуждин отметил, что их деятельность должна быть настолько прозрачной, чтобы у них не возникало даже мыслей о коррупции. Пока не будет жесткой позиции у правоохранителей, чиновники будут воровать.

«Система, которая сейчас существует, говорит о том, что поймали — значит зафиксировали. В некоторых европейских регионах местные элиты настолько срослись с властью, что их невозможно выявить и посадить. Судить о том, что там лучше, там хуже, не имеет смысла, нужно работать везде», — добавил Нуждин.

Вадим Нуждин также не остался в стороне от рейтинга Transparency International. По его мнению, Западу очень выгодно делать из России монстра.