Бывшая супруга Ефремова возмущена работой Пашаева

Москва, 9 сентября. Родственники осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова ищут для него нового адвоката. Об этом сообщила бывшая супруга актера Евгения Добровольская.

По ее словам, близкие Ефремова хотят найти нового адвоката, который будет представлять интересы актера в суде. При этом окончательное решение о смене защитника будет принимать сам Ефремов.

«Для всех нас загадка, почему Эльман Пашаев до сих пор работает с Михаилом Олеговичем. У меня лично ощущение, что он только вредит. Повторюсь, что в этом вопросе все решает только Миша. Мы не можем с ним связаться, но, судя по поступкам Пашаева, ничего не изменилось. Мы очень сомневаемся в том, что он профессионал. Это ужас», — сказала Добровольская в комментарии РИА Новости.

В начале июня Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд лишил актера водительских прав на три года.