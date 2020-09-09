Похудевшая Пелагея впервые после развода показала фото в бикини

Москва, 9 сентября. Известная российская певица Пелагея порадовала поклонников и показала первый после расставания с супругом снимок в бикини. Новый пост исполнительница опубликовала в своем в Instagram-аккаунте.

«Поля увезла дочку покупаться на турецкое побережье», — написала администратор страницы под фотографией.

Поклонники осыпали певицу многочисленными комплиментами и заметили, что их кумир не публикует слишком откровенные фотографии, и этом им по душе. Также в комментариях заметили, что Пелагея заметно похудела и привела в порядок фигуру.

«Не обязательно быть как все и раздеваться! Пусть додумывают!» — написала одна из фанаток. «Хорошенькая и все так целомудренно!» — отметила вторая. «Вы очень красивая! Просто невероятная! Очень Вас люблю», — с восхищением написала третья.

Похорошевшая Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Если судить по публикация в Instagram, то знаменитость уже больше не переживает из-за расставания и уделяет время себе и дочери Таисии.

Ранее сообщалось, что экс-муж певицы Пелагеи претендует на дом, машины и часть квартиры, которая была куплена на деньги матери артистки. Как сообщил адвокат звезды Филипп Рябченко, Телегин просит суд признать за собой право собственности на дом, а певице оставить квартиру.