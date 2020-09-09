Актриса Стася Милославская рассказала о разлуке с Петровым

Москва, 9 сентября. Влюбленная пара Стася Милославская и Александр Петров на днях разлучились. Видимо, того требовал рабочий график Петрова. О расставании с любимым в своем личном блоге сообщила актриса Милославская, известная публике по сериалу «Колл-центр».

«Улетел, но обещал вернуться», – написала актриса в своем аккаунте, показав, как скучает по любимому.

Подписчики же сразу стали отправлять приятные слова в поддержку девушке, делать лестные комплименты паре.

Знакомство Стаси и Александра произошло на съемках фильма «Стрельцов», который в скором времени должен выйти на экран. С того самого времени пара практически неразлучна.

В ноябре прошлого года артисты вышли вместе в свет, чем и подтвердили слухи о романе.

Артисты также вместе представляли фильм «Текст» в Нью-Йорке на фестивале. А Новый год встретили вместе в Таиланде. Влюбленные делились романтическими фотографиями у океана в Сети.

Дни самоизоляции из-за пандемии коронавируса только сблизили артистов, они съехались и стали жить вместе. Кроме того, парочка завела кошку по имени Саманта, теперь Стася и Александр вдвоем заботятся о любимице.



