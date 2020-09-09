Борьба с безграмотностью и обучение русскому языку — одна из целей Русской гуманитарной миссии (РГМ), специалисты которой работают в разных странах мира. В том числе в тех, которые принято называть «горячими точками».



«Мы считаем, что право ребенка на образование незыблемо. И осуществляем гуманитарную помощь вне зависимости от ситуации внутри страны», — отметила заместитель генерального директора по внешним связям АНО «Русская гуманитарная миссия» Людмила Никитина.



РГМ реализует образовательные проекты в восьми странах. В Боснии и Герцеговине, как отметили в Русской гуманитарной миссии, работа приобрела уже системный характер. При ее содействии в 2019 году открылся Центр русского языка при Философском факультете университета города Пале, расположенном в Республике Сербской (автономии с преобладающим сербским населением).



В Ливане в 2018 году РГМ открыла четыре кабинета русского языка в Международной школе Бекаа. В кабинетах сделали ремонт, купили мебель и современную технику, передали художественную и методическую литературу. Русский язык здесь изучают с 1 по 8 классы и две группы детского сада.



Если говорить о Сирии, то в 2020 году Русская гуманитарная миссия передала в Дамасский Университет Сирии более тысячи книг. Благодаря этой же организации 30 учеников из Вифлеемской школы российско-палестинской дружбы (Палестина) побывали в «Артеке» и «Орленке», посетили экскурсии в Москве и Санкт-Петербурге.



Более подробная информация об образовательных проектах Русской гуманитарной миссии приведена в инфографике.

