Генеральная ассамблея ООН учредила 9 сентября как Международный день защиты образования от нападений. Его задача — привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению более 75 миллионов детей в возрасте от трех до 18 лет.
«Право ребенка на образование не может быть защищено в зонах конфликтов без защиты самого образования. Образование может спасти жизнь. Вне школы дети легко становятся объектами надругательств, эксплуатации и вербовки со стороны вооруженных групп. Школа должна обеспечивать безопасное пространство, где дети могут быть защищены от угроз и кризисов. <…> Не имея доступа к образованию, целое поколение детей, живущих в условиях конфликта, будет расти, не обладая навыками, необходимыми для того, чтобы вносить вклад в развитие своих стран и экономики, что усугубляет и без того отчаянную ситуацию, в которой оказались миллионы детей и их семьи», — говорится
на сайте Организации объединенных наций.