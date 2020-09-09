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Бомбы падали, ученики погибали
Как война отбирает у детей право на образование
Прямо сейчас поход в школу может быть сопряжен со смертельной опасностью.
Миллионы детей сегодня лишены доступа к образованию из-за войн и терроризма. Кто-то из них был вынужден покинуть родину вместе с родителями в поисках лучшей жизни. Но и в стране прибытия таким семьям — семьям беженцев — непросто отстоять право ребенка на образование, а, значит, и шанс на лучшее будущее.

Сегодня, в Международный день защиты образования от нападений, Федеральное агентство новостей поговорило об этой проблеме с сотрудниками Российского Красного креста и Русской гуманитарной миссии. А также — с человеком, который 10 лет учит детей, несмотря на то, что за окном — война.
«Бомбы падали на территорию школы»
Сирийские дети ходят в школу 12 лет. В школе «Амаль» (провинция Хомс) русский язык им преподает улыбчивая женщина с необычным для арабского языка именем — Тамара.

Тамара Костюк работает учителем почти 10 лет. Она, как никто другой, знает, как война пытается отобрать у детей право на образование.
«Большой урон нанесла война школьному процессу. В начале войны, когда только начались проблемы, школы закрылись, наверное, на три месяца. Потом их работа возобновилась. Но в марте этого года школы снова закрывались. Проблема в этом случае — пандемия COVID-19. Сейчас учебный год у нас еще начался — мы начинаем с воскресенья. Сначала выйдут начальные классы, через пару дней средние и уже потом — выпускные. Детей очень много, как их будут рассаживать по партам в связи с коронавирусом, еще не знаю», — рассказала Тамара Костюк.

Изучать русский язык в школах Сирии начинают с седьмого класса. Тамара преподает всей средней и старшей школе: с 7 по 11 класс. В каждом из них — по 30-40 человек. На вопрос «зачем им русский?» Тамара улыбается.

«Почему им интересен русский язык — всем понятно. Для сирийцев он уже стал вторым родным языком. Без него никак. Вероятность продолжить учебу в РФ очень велика — это во-первых. А во-вторых, сирийцы русских считают, наверное, братьями. Поэтому и учат с удовольствием», — объяснила женщина.

10 лет противостояния терроризму серьезно изменили и учителей, и учеников. Да и качество образования.
«Поколение, которое сейчас учится в выпускном классе, наверное, уже не помнит мирную жизнь. Раньше часто (сейчас, слава богу, нет) обстреливали школы. Дети, ученики погибали, когда бомбы падали на территории школ. Мы прятали детей в подвалах. Всякое было. <…> Что касается детей, наверное, они стали более жесткими — мне так кажется. Война много чего изменила в Сирии. Жизнь была прекрасной, чудесной. Жили не тужили, как в раю. И вот, пожалуйста, за 11 лет полностью страну разорили. Я до сих пор удивляюсь, что школы и высшие учреждения работают», — рассказала Тамара Костюк.
Русская гуманитарная миссия: Право ребенка на образование незыблемо
Борьба с безграмотностью и обучение русскому языку — одна из целей Русской гуманитарной миссии (РГМ), специалисты которой работают в разных странах мира. В том числе в тех, которые принято называть «горячими точками».

«Мы считаем, что право ребенка на образование незыблемо. И осуществляем гуманитарную помощь вне зависимости от ситуации внутри страны», — отметила заместитель генерального директора по внешним связям АНО «Русская гуманитарная миссия» Людмила Никитина.

РГМ реализует образовательные проекты в восьми странах. В Боснии и Герцеговине, как отметили в Русской гуманитарной миссии, работа приобрела уже системный характер. При ее содействии в 2019 году открылся Центр русского языка при Философском факультете университета города Пале, расположенном в Республике Сербской (автономии с преобладающим сербским населением).

В Ливане в 2018 году РГМ открыла четыре кабинета русского языка в Международной школе Бекаа. В кабинетах сделали ремонт, купили мебель и современную технику, передали художественную и методическую литературу. Русский язык здесь изучают с 1 по 8 классы и две группы детского сада.

Если говорить о Сирии, то в 2020 году Русская гуманитарная миссия передала в Дамасский Университет Сирии более тысячи книг. Благодаря этой же организации 30 учеников из Вифлеемской школы российско-палестинской дружбы (Палестина) побывали в «Артеке» и «Орленке», посетили экскурсии в Москве и Санкт-Петербурге.

Более подробная информация об образовательных проектах Русской гуманитарной миссии приведена в инфографике.
Мигранты с «неурегулированным правовым статусом»
Дети мигрантов и беженцев, у которых нет необходимых документов, сталкиваются с рядом проблем на пути к получению образования в России. Об этом рассказал директор Международного департамента Российского Красного креста (РКК) Сергей Кобец.
«Мы оказываем поддержку, совместно с рядом наших партнеров, по оказанию помощи в получении образовательных услуг детям мигрантов с неурегулированным правовым статусом, которые получили или не получили (как правило, не получили) статус беженца и зависли на территории России. Из-за этой проблемы, например, они не могут посещать в школу, или у них был большой пробел в обучении», — сказал Сергей Кобец в комментарии ФАН.

Представитель Российского Красного креста добавил, что эта проблема актуальна для многих стран, где есть мигранты с неурегулированным правовым статусом.

«Зачастую мигранты, которые перемещаются семьями, зависают в лагерях или центрах временного содержания, пока страны разбираются, как с ними дальше быть здесь. В таких условиях невозможно или очень сложно обеспечить доступ к образованию», — объяснил он.

В России, добавил Кобец, есть дети из разных стран, которые из-за отсутствия необходимых документов не могут учиться вместе с российскими школьниками.
«Это самые разнообразные страны. Это и страны Африки, и Ближнего Востока (Сирия), и Афганистан. Кто-то из этих детей находится здесь достаточно длительное время, и некоторые уже неплохо русифицировались. Пример — один африканский мальчик, я как-то с ним столкнулся, и он разговаривал со мной на чистейшем русском. Даже удивительно было. В Африке он уже не сможет адаптироваться, потому что он уже русский, можно сказать», — объяснил Сергей Кобец.
Один из партнеров Российского Красного креста — интеграционный центр для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети» — работает в Москве больше 20 лет. В период с 2016 по 2019 год через центр прошли более 100 детей из самых разных стран: Афганистан, Сирия, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Конго (ДРК), Нигерия, Камерун, Зимбабве, Куба, Египет и Вьетнам. Возраст воспитанников варьируется от четырех до 18 лет.
Международный день защиты образования от нападений
Генеральная ассамблея ООН учредила 9 сентября как Международный день защиты образования от нападений. Его задача — привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению более 75 миллионов детей в возрасте от трех до 18 лет.

«Право ребенка на образование не может быть защищено в зонах конфликтов без защиты самого образования. Образование может спасти жизнь. Вне школы дети легко становятся объектами надругательств, эксплуатации и вербовки со стороны вооруженных групп. Школа должна обеспечивать безопасное пространство, где дети могут быть защищены от угроз и кризисов. <…> Не имея доступа к образованию, целое поколение детей, живущих в условиях конфликта, будет расти, не обладая навыками, необходимыми для того, чтобы вносить вклад в развитие своих стран и экономики, что усугубляет и без того отчаянную ситуацию, в которой оказались миллионы детей и их семьи», — говорится на сайте Организации объединенных наций.
Автор: Регина Пак
Фото и иллюстрации: Федеральное агентство новостей