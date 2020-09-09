Актриса Мария Куликова в купальнике вызвала восторг поклонников

Москва, 9 сентября. Видео с отдыха в Турции опубликовала в Instagram актриса Мария Куликова. Вид знаменитости в купальнике и сетчатом халате очень понравился ее подписчикам в Instagram.

Как правило, она редко позволяет себе публиковать что-то подобное.

Плывущую на катере актрису снимали тайно. Когда она увидела, что ведется съемка, то засмущалась: немного опустила голову и прикрыла лицо, хотя и была в маске. По мнению подписчиков 43-летней знаменитости, у нее нет повода для стеснения.

«Не стесняйся! Классно! Сам секс!» — прокомментировала пользовательница.

«Красивым актрисам разрешили маски не надевать. Постановление ВОЗ», — пошутил поклонник.

«Обожаю свою однофамилицу. На нее равняюсь», — призналась подписчица.

«Мария! Такая классная! Засмущалась! Любим и ценим!» — выразила восхищение фанатка.

Особо внимательный комментатор отметил странный выбор цветовой гаммы купальника: верхняя часть белая, а трусы черного цвета.

Напомним, что актриса снималась в сериалах «Склифосовский», «Парфюмерша» и «Лето волков».