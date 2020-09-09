Галкин смутил Пугачеву дерзкой шуткой о постели в эфире шоу

Москва, 9 сентября. Телеведущий Максим Галкин дерзко пошутил над своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, которая стала гостей его шоу на YouTube «Музыкалити».

Новый выпуск программы вышел в среду, и гостями стали Алла Борисовна и известный рэпер Баста. Галкин начал представлять гостей передачи, и, когда стал говорить о жене, позволил себе дерзкую шутку в ее адрес.

«В прошлых выпусках вы писали, что все плохо, треки проплачены, гости проплачены, нет новых лиц. Ответственно заявляю: все так и есть. Поэтому сегодня слева от меня, который прошел в это шоу по знакомству, — Баста. Справа от меня человек, который попал в это шоу через постель, — Алла Пугачева», — смутил певицу Галкин.

Звезда советской и российской сцены не растерялась и ответила на шутку, сказав: «Что ты врешь вообще?».

Галкин юморить не перестал. Пугачева отметила, что влюблена в Басту, на что Галкин ответил: «Алла любит молодых и перспективных».

Стоит отметить, что Алла Борисовна в свой 71 год выглядит потрясающе, о чем уже сказали поклонники в комментариях под видео. Для съемок в программе мужа она выбрала молодежный наряд — на ней металлизированный свитер розового оттенка и белоснежные брюки.