Галкин смутил Пугачеву дерзкой шуткой о постели в эфире шоу

Москва, 9 сентября. Телеведущий Максим Галкин дерзко пошутил над своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, которая стала гостей его шоу на YouTube «Музыкалити».
Новый выпуск программы вышел в среду, и гостями стали Алла Борисовна и известный рэпер Баста. Галкин начал представлять гостей передачи, и, когда стал говорить о жене, позволил себе дерзкую шутку в ее адрес.
«В прошлых выпусках вы писали, что все плохо, треки проплачены, гости проплачены, нет новых лиц. Ответственно заявляю: все так и есть. Поэтому сегодня слева от меня, который прошел в это шоу по знакомству, — Баста. Справа от меня человек, который попал в это шоу через постель, — Алла Пугачева», — смутил певицу Галкин.
Звезда советской и российской сцены не растерялась и ответила на шутку, сказав: «Что ты врешь вообще?».
Галкин юморить не перестал. Пугачева отметила, что влюблена в Басту, на что Галкин ответил: «Алла любит молодых и перспективных».
#МУЗЫКАЛИТИ возвращается легендарным выпуском! Я взял жену на работу, чтобы вместе послушать самые классные треки в компании отличного парня! @alla_orfey и @bastaakanoggano смеются, спорят, подпевают, вспоминают байки - все это по ссылке в сторис! Это Музыкалити - смотрите, что слушаете!
Стоит отметить, что Алла Борисовна в свой 71 год выглядит потрясающе, о чем уже сказали поклонники в комментариях под видео. Для съемок в программе мужа она выбрала молодежный наряд — на ней металлизированный свитер розового оттенка и белоснежные брюки.