Данила Козловский ответит перед судом за удар зрительницы флейтой

Санкт-Петербург, 9 сентября. Российский актер театра и кино Данила Козловский ответит перед судом за травмирование зрительницы из Петербурга.

Жительница Санкт-Петербурга Елизавета Видус подала в суд на Малый драматический театр (МДТ) с требованием возместить вред здоровью. В декабре 2019 года Видус получила травму в ходе спектакля в МДТ, когда ей в голову отлетела часть металлической флейты, которую использовал как реквизит актер Данила Козловский. Женщина была доставлена в больницу, где ей наложили швы и прописали курс лекарств. Лечение обошлось в 12,2 тысячи рублей.

«Моральные страдания истца выразились в том, что, несмотря на произошедшее, спектакль не был остановлен, сотрудники театра не обратили никакого внимания. Ни руководство театра, ни артист, нанесший рану, к истцу не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались», — сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

Пострадавшая требует компенсацию в размере более миллиона рублей. Суд приступил к рассмотрению иска. Данила Козловский вызван на следующее судебное заседание.