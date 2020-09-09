Кедми высмеял Варшаву за желание заменить «Северный поток — 2»

Москва, 9 сентября. Руководство Польши предложило Германии использовать газопровод Baltic Pipe и отказаться от завершения «Северного потока — 2». Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми оценил сомнительную инициативу Варшавы.

Пресс-секретарь польского кабинета министров Петр Мюллер ранее заявил, что его страна готова использовать построенную инфраструктуру, чтобы поддержать европейскую энергетическую безопасность. Что касается «Северного потока — 2», то он, по мнению поляков, «противоречит идее европейской солидарности».

Вполне возможно, что заявления Мюллера красиво звучат, однако они лишены здравого смысла. Яков Кедми отметил, что предложение по эксплуатации Baltic Pipe является огромной глупостью.

«Северный поток — 2» предназначен для поставок российского газа в Европу. Российского, как необходимого и по количеству, и по цене», — объяснил эксперт.

Дело в том, что даже если Варшава проведет Baltic Pipe до немецкой границы, то поляки не смогут наладить поставки. Источников для поставок просто нет, ведь европейский газопровод не принесет дополнительных объемов топлива на европейские рынки, а лишь перераспределит их. По Baltic Pipe норвежский газ доставят в Польшу, однако дефицит энергоносителей при этом сохранится. Эксперт пришел к выводу, что польское предложение является просто унижением для Европы и ее газовых компаний.

Яков Кедми периодически комментирует события, связанные не только с экономикой, но и с военной сферой. Ранее он объяснил страх США перед российской системой ПРО «Нудоль».